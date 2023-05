Der BSV Zwickau begann unsicher in die Partie, ließ die Absteigerinnen aus Waiblingen im Spiel. Doch nach einem 4:0-Lauf stellte Alisa Pester auf 14:10 (22. Minute). Es sah aus, als hätte der BSV den ersatzgeschwächten Tigers gebrochen. Doch das Team aus Baden-Württemberg kam eindrucksvoll zurück und ging dank eines 6:0-Runs mit einer Führung in die Kabine.

Nach der Pause übernahmen aber die Sächsinnen das Heft des Handelns. Getragen von einer überzeugenden Ema Hrvatin übernahm der BSV schnell wieder die Führung. Und wieder zog Zwickau davon, führte mit 21:17 (39. Minute). Und wieder ließen die Sächsinnen die Tigers zurück in die Partie, in der 48. glich Waiblingen nach einem 4:0-Lauf aus. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht zeigte das Team von Norman Rentsch über weite Strecken eine Leistung zum Vergessen. Heraus stach beim 27:25-Sieg neben Ema Hrvatin (sieben Tore) Diana Dogg Magnusdottir. Das muss in der Relegation gegen FRISCH AUF besser werden. Wie letztes Jahr müssen die Zwickauerinnen nach Göppingen.