Gleichzeitig bekommt Rückraumtalent Finn Leun die Möglichkeit, in der kommenden Saison viele Einsatzzeiten in der zweiten Handball Bundesliga zu erhalten. Der rechte Rückraumspieler folgt Julius Meyer-Siebert zu den Eulen nach Ludwigshafen. Mittels Doppelspielrecht besteht im Bedarfsfall weiterhin die Option, auch für den SC DHfK Leipzig in der Bundesliga aufzulaufen. In der zweiten Bundesliga wird Finn Leun auch auf seinen Zwillingsbruder Jakob Leun treffen, der sich für einen ähnlichen Karriereschritt entschieden hatte und in der Saison 2023/24 für Leipzigs Kooperationspartner EHV Aue auf Torejagd in der zweiten Bundesliga gehen wird.

Finn Leun soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln. Bildrechte: Klaus Trotter