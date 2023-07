Niclas Heitkamp hat erstmal das Weite gesucht. Auf der griechischen Insel Kreta verbringt der 20-Jährige gerade seinen Sommerurlaub. Kurz abschalten nach bewegenden Monaten und den Akku wieder aufladen – denn schon bald wartet eine neue Aufgabe für den frisch gekürten Handball-U21-Weltmeister. "Es ist immer noch schwer zu realisieren, was da so alles passiert ist. Aber es fühlt sich sehr schön an", erzählt Heitkamp am Mittwochvormittag (5. Juli) im "Sport im Osten"-Interview gerade etwas mehr als zwei Tage nach dem Finaltriumph der DHB-Auswahl über Ungarn.