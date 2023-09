So wirklich zufriedenstellend verlief der Saisonstart nicht für den SC DHfK Leipzig. Die Grün-Weißen konnten aus vier Spielen lediglich einen Sieg einfahren und rangieren so vor dem Ostduell gegen den SC Magdeburg am Sonntag (ab 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN sowie im Stream und Sport-im-Osten-Liveticker) nur auf Tabellenrang 14.

Eigentlich zu wenig für die häufig kommunizierten Ansprüche der Messestädter, die seit dem Aufstieg in die HBL im Jahr 2015 den großen Traum von Europacup-Spielen in der eigenen Arena hegen. In der Spielzeit 2020/21 waren sie mit Platz sechs am nächsten dran. "Der nächste logische Schritt wäre Europa", sagte Kapitän Lukas Binder am Mittwoch auch nochmal bei Sport im Osten. Aber der 31-Jährige schränkte zugleich ein: "irgendwann". In den letzten Jahren habe man sich mit der Zielstellung selbst ein wenig zu sehr unter Druck gesetzt und verfolge nun eine andere Strategie: "Wir fahren ein wenig zurück und besinnen uns darauf, Spiele zu gewinnen und unsere Hausaufgaben zu machen."