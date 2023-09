Auch im zweiten Durchgang hatten die Leipziger das Spiel zunächst unter Kontrolle, ehe der HSV mit vier Toren in Folge einen 21:23-Rückstand in eine 25:23-Führung (44.) wandelte. Der SC DHfK scheiterte in dieser Phase wiederholt am langjährigen Nationaltorhüter Johannes Bitter (elf Paraden). Den Leipziger Torhütern Kristian Saeveras und Domenico Ebner gelangen hingegen im gesamten Spiel insgesamt nur vier Paraden. In einer dramatischen Schlussphase markierte Andri Mar Runarsson zunächst den glücklichen Ausgleich zum 34:34. Doch mit der letzten Aktion des Spiels traf Hamburgs Jacob Arenth Lassen und besiegelte somit die Leipziger Niederlage. Beste DHfK-Werfer waren Klima und Viggo Kristjansson (6). Für die Gäste