Der SCM teilte am Samstag (23. Dezember) mit, dass der 28 Jahre alte Rückraumspieler den Verein im Sommer verlässt. Smarason war zu Saisonbeginn wegen Verletzungssorgen im Kader von Kolstad IL verpflichtet worden. "Natürlich hätten wir Janus gern über die Saison hinaus im Team gehabt. Aber er war von Beginn an ehrlich und transparent mit uns und wir waren die ganze Zeit über seinen Plan eine andere Herausforderung eingehen zu wollen informiert", sagte SC-Trainer Bennet Wiegert: "Wir verfolgen in dieser Saison noch große Ziele mit ihm."