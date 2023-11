Binnen nicht mal 70 Stunden empfängt das Team von Trainer Bennet Wiegert zunächst am Donnerstagabend (16. November, 20:45 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) den dänischen Meister GOG Håndbold in der Champions League. Am Sonntag dann gastiert der zwar auswärts noch punktlose, aber bekanntermaßen kratzbürstige HBL-Aufsteiger ThSV Eisenach zum prestigeträchtigen Ost-Duell in der Getec-Arena (16:30 Uhr, ebenfalls im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).



In der heimischen Eliteliga kam GOG in der noch jungen Saison wiederholt in Straucheln. Bereits Mitte September trennte sich der Klub von Trainer Ian Marko Fog, seitdem hat dessen vorheriger Assistent Mikkel Voigt die Verantwortung an der Seitenlinie. Immerhin hat sich der Titelverteidiger durch zuletzt drei Siege in Folge stabilisiert und ist auf Rang sechs geklettert – allerdings mit bereits zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Aalborg.