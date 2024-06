Beim SC Magdeburg blickt man trotz des nach wie vor noch nicht abgeschlossenen Verfahrens positiv in die Zukunft. Mit der Entscheidung der HBL sehe man "unsere Einschätzung zum Sachverhalt Nikola Portner bestätigt", hatte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt am Mittwoch verkündet. Durch die Aufhebung der Suspendierung ist Portner vorerst wieder spielberechtigt, was auch die Personalplanungen erleichtert.

Dennoch wartet auf Bennet Wiegert, Trainer und Sportdirektor in Personalunion, ein arbeitsreicher Sommer. Mitte Juli geht die Saisonvorbereitung los, einige Leistungsträger werden aufgrund der Olympischen Spiele aber fehlen. Je nach Abschneiden der Nationalteams in Paris könnte es bis Mitte August dauern, ehe der komplette Kader wieder beisammen ist. Das erste Pflichtspiel steht mit dem Supercup gegen die Füchse Berlin bereits am 31. August an, ehe Anfang September der Start in die neue Bundesligasaison folgt.