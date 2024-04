Mittwochnachmittag schien die Welt noch in Ordnung beim besten Handball-Team der Welt. Das anstehende DHB-Pokal-Final-Four war Thema, als Sportschau und MDR beim SC Magdeburg zu Gast waren. SCM-Coach Bennet Wiegert formuliert Sätze wie: "Es geht um eine Titelchance." Was Wiegert zu dem Zeitpunkt bereits wissen musste, und was dann Mittwochabend 18:31 Uhr per Pressemitteilung vom SCM an die Redaktionen verschickt wurde: SCM-Keeper Nikola Portner steht unter Dopingverdacht.