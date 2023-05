Der SCM fand schwer in die Partie. Flensburg gelangen zu viele einfache Tore und so dominierten die Norddeutschen die Anfangsphase. Beim Stand von 4:7 nahm SCM-Trainer Bennet Wiegert die erste Auszeit (11. Minute). Danach folgte ein 3:0-Lauf der Elbestädter und der Meister glich durch Michael Damgaard aus, bevor Oscar Bergendahl die erste Führung für die Hausherren bescherte (14. Minute). Es entwickelte sich bis zur Pause ein hochklassiges Spiel auf Augenhöhe. Magdeburg ging trotz zwei vergebener Siebenmeter von Kay Smits mit einer knappen Führung in die Kabine.