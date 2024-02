Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und gingen schnell mit 2:0 in Führung, was die Stimmung der 2.800 Fans in der Werner-Aßmann-Halle zusätzlich befeuerte. Gummersbach brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden, was zum einen an der gewohnt körperbetonten Spielweise des ThSV lag, zum anderen an einem glänzend aufgelegten Matija Spikic. Der Schlussmann Eisenachs brachte die Angreifer des VfL reihenweise mit glänzenden Paraden zur Verzweiflung - insbesondere Nationalspieler Julian Köster scheiterte mehrfach in kürzester Zeit an den schnellen Reflexen des Keepers. Doch weil auch die Mannen von Trainer Mischa Kaufmann im Angriff immer wieder Gelegenheiten liegen ließen, ging Gummersbach mit einer knappen 15:14-Führung in die Kabine.