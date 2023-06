Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach hat nach Manuel Zehnder einen weiteren Spieler des HC Erlangen für ein Jahr ausgeliehen. Wie die Thüringer am Donnerstag (15.06.2023) bekanntgaben, wird Kreisspieler Justin Kurch in der kommenden Saison für Eisenach auf Torejagd gehen.

Kurch und Zehnder hatten zuvor in Erlangen ihre Verträge verlängert. "Beide sind unzweifelhaft sehr talentiert, wir glauben an die Jungs. Deshalb freuen wir uns zum einem sehr, dass wir Manu und Justin langfristig an uns binden konnten, zum anderen ist es eine ideale Lösung für alle Parteien, wenn beide nun bei einem Erstligisten die Spielpraxis bekommen, die sie sich wünschen und die sie brauchen", so Erlangens Sportdirektor Raul Alonso.