Kornecki hatte sich dem ThSV im vergangenen Sommer nach dem Bundesliga-Aufstieg angeschlossen. Zuvor war er bei Champions-League-Finalist KS Kielce unter Vertrag. Der 29-Jährige kam in dieser Saison in 24 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und "hat uns mit vielen guten Paraden geholfen, um am Saisonende unser großes Ziel erreichen zu können", erklärte ThSV-Geschäftsführer René Witte mit Blick auf den möglichen Klassenerhalt.