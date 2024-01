Er war schon von 2019 bis 2020 in den Ligen zwei und drei für die Thüringer am Ball. In Corona-Zeiten zog es ihn zu Limoges Handball (Frankreich). "Er beherrscht die deutsche Sprache, für ihn spricht zudem die individuelle Qualität", sagte Eisenachs Sportchef Maik Nowak.

Bildrechte: sportfotoseisenach