1. Spieltag

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der Vorsaison will der Dessau-Roßlauer HV auch in dieser Spielzeit wieder oben ein Wörtchen mitreden. Beim TV Großwallstadt klappten aber viele Abläufe noch nicht so richtig.