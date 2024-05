Der 8. Mai 1974 hat sich fest in die Geschichte des 1. FC Magdeburg gebrannt. An diesem Tag holte der FCM im Finale des Europapokals der Pokalsieger den einzigen europäischen Titel einer Mannschaft aus der DDR. 50 Jahre später haben sich die MDR-Reporter Sabrina Bramowski und Eik Galley gemeinsam mit Teilen der damaligen Mannschaft auf eine Reise an den Ort des großen Triumphes begeben.