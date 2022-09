Was für eine Erleichterung in Leipzig – im ersten Spiel unter dem erst am Donnerstag verpflichteten Trainer Marco Rose schoss sich RB ausgerechnet gegen dessen vorherigen Klub Borussia Dortmund den Frust von der Seele und überzeugte mit einem 3:0-Heimsieg. Herausragend dabei war Dominik Szoboszlai fantastischer Fernschuss aus der zweiten Reihe, den der Ungar zum 2:0-Pausenstand in den rechten Giebel schweißte.