Von so einem Start hat man beim FC Erzgebirge Aue maximal geträumt. Die Veilchen sind nach nunmehr vier Spieltagen weiter ohne Niederlage. Das Tor von Sean Seitz am dritten Spieltag gegen den SV Sandhausen war eines der Marke absolut sehenswert. Nach schönem Tänzchen schnippelte er den Ball in den rechten Winkel zur schnellen Führung. Am Ende wurde es ein 2:1-Sieg.