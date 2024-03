Auch wenn der VFC Plauen nur knapp an der Pokalsensation gegen Dynamo Dresden vorbeischrammte, sorgte ein Kicker des Oberligisten für das Highlight des Tages: Johann Martynets setzte sich in der Verlängerung im Strafraum gegen vier Dresdner durch und schob überlegt ins lange Eck zur Führung ein. Am Ende zog Dynamo im Elfmeterschießen noch den Kopf aus der Schlinge.