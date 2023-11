Carl Zeiss Jena ist endgültig zurück in der Erfolgsspur. Gegen den Berliner AK feierte das Team von René Klingbeil den vierten Sieg in Folge – Jonathan Muiomo sei Dank. In der 40. Minute setzte der 24-Jährige zur Flanke an, die lang und länger wurde und schließlich mit Hilfe des rechten Pfostens den Weg ins Tor fand.