Auch in der zehnten Liga fallen Traumtore - in diesem Fall in der Kreisklasse Leipzig 2, wo die SG LVB Leipzig II gegen den SSV Stötteritz II zwar eine deutliche 1:4-Niederlage kassierte, aber immerhin das Tor des Tages bejubeln durfte. Aus gut 25 Metern nahm Roland Huck bei einem Freistoß Maß und schweißte den Ball technisch perfekt per Vollspann in den linken Winkel.