Vorschlag 1: So wünscht man sich das 300. Drittliga-Spiel! Pavel Dotchev feierte am Freitagabend mit dem FC Erzgebirge Aue einen 2:1-Auswärtssieg beim SV Wehen Wiesbaden. Und Marco Schikora sorgte in der 33. Minute für den sehenswerten Führungstreffer. Aus 15 Metern hämmerte er den Ball nach schönem Spielzug über rechts in den linken Winkel.