Fußball | "Volltreffer der Woche" Magdeburgs Alexander Bittroff sichert sich überlegen die Volltreffer-Krone

Sportlich läuft es derzeit wie am Schnürchen beim 1. FC Magdeburg. An der Tabellenführung in der 3. Liga hat auch Abwehrspieler Alexander Bittroff großen Anteil. Sein jüngstes Kopfballtor räumte nun auch die Krone beim "Volltreffer der Woche" ab.