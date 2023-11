Fußball | "Volltreffer der Woche" Herrmanns Geniestreich setzt sich durch

10. November 2023, 10:00 Uhr

So ein Tor schießt du eigentlich nur einmal in deinem Leben. Dynamo Dresdens Luca Herrmann setzte gegen Freiburg II zum Kunstschuss aus 50 Metern an und holte sich überlegen den Volltreffer der Woche.