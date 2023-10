Vorschlag A: Vanessa Fudalla (RB Leipzig)

Großer Jubel am Cottaweg – im ersten Heimspiel nach ihrem Bundesliga-Aufstieg haben die RB-Frauen den ersten Sieg feiern dürfen. Das Team von Trainer Saban Uzan besiegte die SGS Essen vor knapp 1.200 Fans nach frühem Rückstand knapp mit 3:2. Matchwinnerin war Vanessa Fudalla mit einem Doppelpack. Schon ihr Heber zum 1:1-Ausgleich hätte es verdient gehabt, in die "Volltreffer"-Auswahl zu kommen – noch feiner aber war Fudallas Linkschuss aus 18 Metern in den rechten Giebel zur 3:1-Vorentscheidung (77.).

Vorschlag B: Marc-Philipp Zimmermann (FSV Zwickau)

Wirklich viel brachte der auch im fünften Anlauf auswärts sieglose FSV Zwickau in der mit 1:2 verlorenen Regionalligapartie bei Schlusslicht Berliner AK nicht zustande. Einzig wirklicher Lichtblick: Der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich durch den nimmermüden Mittelstürmer-Routinier Marc-Phillip Zimmermann. Fulminant sprang der 33-Jährige nach Lloyd-Addo Kuffours Flanke von halblinks in die dritte Etage und bugsierte den Ball per sehenswerter Kopfball-Bogenlampe über BAK-Keeper Luis Zwick hinweg ins Netz (67.). Es war Zimmermanns fünfter Treffer im sechsten Einsatz.

Vorschlag C: Til Linus Schwarz (FC Rot-Weiß Erfurt)