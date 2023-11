Beim Duell Neuntligist gegen Achtligist hat sich der SV Stahl Thale durchgesetzt und schaffte den Sprung ins Viertelfinale des FSA-Pokals. Dabei fiel auch ein echter Volltreffer. In der Partie Osterweddingen gegen Stahl Thale brachte Glebs Zavjalovs die Gäste bereits in der sechsten Minute in Führung. Der Lette tanzte dabei die gesamte Osterweddingen-Abwehr aus und traf überlegt. Am Ende siegte Thale mit 4:1. Für den Letten gab es starke 6.814 Stimmen. Damit setzte sich Zavjalos gegen Vanessa Fudalla von RB Leipzig durch, die 5.869 Stimmen auf sich vereinte. Das Tor von Zwickaus Jahn Herrmann erhielt 459 Stimmen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK