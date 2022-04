"Volltreffer der Woche": Magdeburgs Itō holt die Oster-Krone

Noch bevor der 1. FC Magdeburg am Sonntag den Aufstieg in die 2. Bundesliga endgültig besiegeln kann, gibt es vorab bereits Grund zur Freude. FCM-Linksaußen Tatsuya Itō schnappte sich mit überwältigender Mehrheit den "Oster-Volltreffer der Woche".

In einem wilden Spiel gegen den SC Verl am vergangenen Wochenende sorgte der Japaner für den umjubelten Schlusspunkt. Nach Vorlage von Moritz Kwarteng legte er sich den Ball gekonnt vor und zog volley mit einem Flachschuss ins linke Eck ab. Durch das 5:4-Spektakel steht der FCM dicht vor dem Aufstieg und kann am Sonntag mit einem Sieg gegen den FSV Zwickau die noch nötigen Punkte einsammeln.