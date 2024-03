Vorschlag 1: Die SG Dynamo Dresden sendet ein Lebenszeichen im Aufstiegskampf. Und wer anders als Stefan Kutschke brachte sein Team gegen 1860 München auf Kurs. In der neunten Minute gab der Stürmer einem scharfen Ball von Niklas Hauptmann per Kopf die entscheidende Richtungsänderung zum frühen 1:0. Am Ende wurde es nach einer leidenschaftlichen Partie ein 2:1 für Dynamo.