Tarik Reinhardt brachte die BSG Chemie Leipzig in der 66. Minute gegen Jena zurück ins Spiel. Nach einer Flanke von Florian Brügmann nahm er den Ball mit der Brust an und nagelte ihn dann in den rechten oberen Winkel zum 2:2. In der Nachspielzeit traf dann Denis Jäpel vom Elfmeterpunkt zum vielumjubelten 3:2-Heimsieg der BSG.