Mit Macht und Druck und einem Traumtor in der Nachspielzeit – so hat der Hallesche FC am Mittwoch (03.03.2022) sein Nachholspiel gegen Viktoria Berlin 4:1 gewonnen. Erzielt hat dieses Traumtor Michael Eberwein. Der Hallenser traf mit einem sehenswerten Schlenzer über den Innenpfosten ins Dreiangel. Ein wahrer Volltreffer.