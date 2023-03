Auch wenn der Hallesche FC weiter auf den ersten Heimsieg seit November warten muss, bleibt das Team unter Sreto Ristic ungeschlagen. Beim 2:2 gegen den MSV Duisburg ging der HFC bereits in der 10. Minute in Führung. Nach einem abgefangenen Pass leitete Dominik Steczyk den Ball artistisch zu Andor Bolyki weiter, der Duisburgs Keeper mit einem sauberen Lupfer überwand.

In einer wahren Nervenschlacht sicherte Lok Leipzigs Torhüter Niclas Müller seinem Verein das Halbfinale. Bis kurz vor Schluss lagen die in Unterzahl agierenden Probstheidaer gegen Oberligist Grimma in Rückstand, ehe der mit nach vorn geeilte Müller einen Eckball von Riccardo Grym zum Ausgleich in die Maschen köpfte. In der Verlängerung konnte sich der Regionalligist schließlich mit 3:1 durchsetzen.