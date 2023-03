In einer wahren Nervenschlacht sicherte Lok Leipzigs Torhüter Niclas Müller seinem 1. FC Lok Leipzig das Halbfinale. Bis kurz vor Schluss lagen die in Unterzahl agierenden Probstheidaer gegen Oberligist Grimma in Rückstand, ehe der mit nach vorn geeilte Müller einen Eckball von Riccardo Grym zum Ausgleich in die Maschen köpfte. In der Verlängerung konnte sich der Regionalligist schließlich mit 3:1 durchsetzen.