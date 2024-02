Vorschlag 1: Spiel eins nach der Entlassung von Almedin Civa und der 1. FC Lok Leipzig schaffte den großen Frustlöser. Dank eines Tores des zuletzt so unter Ladehemmung leidenden Djamal Ziane siegte Lok gegen den SV Babelsberg mit 1:0 . In der 26. Minute bekam Ziane den Ball von Osman Atilgan genau serviert und vollendete mit dem Außenrist aus 13 Metern ins rechte untere Eck.

Vorschlag 2: Dieses 2:2 fühlte sich für den FC Rot-Weiß Erfurt wie ein Sieg an. Denn bis in die Nachspielzeit führte die VSG Altgliniecke mit 2:0 und sah auch wie der sichere Sieger aus. Nach dem Anschluss der Nachspielzeit bugsierte Weinhauer den Ball mit dem Knie an die Unterkante der Latte und ins Tor.