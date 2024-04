Nur wenige Tage nach dem Ausscheiden im Playoff-Halbfinale gegen Stuttgart muss der Dresdner SC eine personelle Hiobsbotschaft verkraften. Wie der Verein am Mittwoch (10.04.2024) mitteilte, verlässt Jennifer Janiska den Verein und "reißt eine große Lücke" beim diesjährigen Meisterschaftsdritten.

Bildrechte: DSV 1898 Volleyball/Denis Trapp

Vor vier Jahren war die gebürtige Nordhornerin aus Italien zurück nach Deutschland an die Elbe gewechselt, erlebte den Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2021 und des Supercups 2022. Als Leistungsträgerin und Anführerin war die ehemalige Nationalspielerin, die 2022 auch zur Volleyballerin des Jahres in Deutschland gewählt wurde, stets Vorbild für den Nachwuchs. "Vier tolle und aufregende Jahre gehen für mich mit dem DSC zu Ende. Trotz des schmerzhaften Ausscheidens am Samstag, kann ich rückblickend sagen, dass es eine sehr tolle Zeit für mich war", sagte Janiska.