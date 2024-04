Aus der Stammformation hat bisher lediglich Zuspielerin Sarah Straube ihren Vertrag verlängert. Bei allen anderen Spielerinnen laufen die Kontrakte aus. Fest steht bereits, dass Grace Frohling und Tia Jimerson nach nur einem Jahr in Dresden in die Heimat gehen und in der neuen Profiliga der USA (League One Volleyball) aufschlagen. Auch die Zukunft von Mannschaftskapitän Jennifer Janiska, die seit 2020 für den DSC am Netz steht, ist ungewiss. Eebenso wie die von Aleksandra Jegdic, Hester Jasper oder Nathalie Lemmens, die im vergangenen Sommer nur Einjahresverträge unterschrieben hatten.

