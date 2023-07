Viele neue Spielerinnen sind am Montag (31. Juli) beim Trainingsauftakt des Dresdner SC dabei gewesen. Trainer Alexander Waibl blickt optimistisch auf die kommende Saison. Kapitänin Jennifer Janiska sieht einige Aufgaben auf ihr Team zukommen.

Viel hat sich beim Dresdner SC verändert. Nach dem Halbfinalaus in der letzten Saison hatte Trainer Waibl einige Baustellen ausgemacht: Annahmeriegel, Libero, Diagonalspielerinnen. Die Positionen seien adäquat adressiert worden. Daher will der 55-Jährige wie schon vier Mal zuvor wieder Meister werden. "Nach den höchsten Zielen greifen und danach arbeiten", das sei das Ziel. Auf alle Spielerinnen konnte der Erfolgstrainer noch nicht zurück greifen: fünf Spielerinnen weilen noch bei ihren Nationalteams. Auch der neue Co-Trainer Vladimir Kapriš stößt erst später dazu.

Auch wenn einige Konkurrenten in der Liga ein besseres Budget haben, will Waibl nicht zurückstecken. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sei der Coach zufrieden mit dem neuen Kader, in dem viele neue Akteurinnen zu finden sind. Angesprochen auf die Probleme um die Finanzen, die den Verein seit Wochen umkreisen, zeigte sich der DSC-Trainer gelassen: "Das beschäftigt mich gar nicht."