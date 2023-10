Besser hätte es nicht laufen können: Beim Bundesliga-Debüt verwandelte Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen einen 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg . Am Dienstag (19 Uhr) soll im ersten Heimspiel in Deutschlands höchster Spielklasse nachlegt werden. Zu Gast ist Mitaufsteiger Freiburg. Gespielt werden kann aber nicht in der Heimspielstätte in Wolfen Krondorf, sondern in der Bernsteinhalle Friedersdorf.

Nach elf Jahren in der zweiten Liga hatte der VC Bitterfeld-Wolfen den Sprung ins Oberhaus gewagt, möglich wurde das, weil der Verband die Anforderungen an die Aufsteiger korrigierte. So kann ein Aufsteiger in den ersten beiden Jahren nicht absteigen. Die Sachsen-Anhalter haben damit Zeit, sich zu entwickeln. Genau das gleiche gilt auch für den Dienstag-Gegner. Der FT 1844 Freiburg ist ebenfalls neu in der Liga und bekam die Stärke der Bundesliga am Samstag in voller Breite zu spüren. Top-Team VfB Friedrichshafen machte beim 3:0-Sieg kurzen Prozess. Der Gastgeber hatte nie eine Chance.