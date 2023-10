Nach dem Comeback in Dachau zeigte der VC erneut Mentalität. Die Gäste aus Freiburg hatten den besseren Beginn, führten im ersten Satz mit drei Punkten. Doch Bitterfeld legte einen 5:0-Lauf hin und ging mit 12:10 in Führung. Doch das Team von Lodi Alessandro konnte sich nicht absetzen, der Durchgang blieb lange spannend, ging am Ende aber mit 25:22 an die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt.