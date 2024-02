Das Team aus Sachsen startete sehr konzentriert in die Partie, konnte den Champions-League-Teilnehmer mit den Aufgaben und im Angriff gut unter Druck setzen. Im zweiten Abschnitt fanden die Gastgeberinnen, die in dieser Partie ihre Ausnahmekönnerin Krystal Rivers schonten, besser in die Partie. Sie minimierten ihre Fehler und vor allem Angreiferin Jolien Knollema konnte immer wieder den DSC-Block überwinden. Im dritten Durchgang kämpfte sich Dresden nach einem Vier-Punkte-Rückstand zurück und behielt in der entscheidenden Phase die Nerven. Im vierten Satz aber erhöhte Stuttgart wieder den Druck und holte sich den Satzausgleich.