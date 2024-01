Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC sind auch auf internationalem Parkett erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Im Hinspiel der Playoff-Runde des CEV-Cups setzte sich das Team von Trainer Alexander Waibl beim Schweizer Meister Viteos Neuchatel UC mit 3:2 (21:25, 25:20, 18:25, 25:18, 15:11) durch. Damit haben die Elbestädterinnen gute Chancen, im Rückspiel am kommenden Mittwoch in heimischer Arena mit einem erneuten Sieg den Einzug ins Viertelfinale zu erreichen. Bei einer 2:3-Niederlage würde die Entscheidung anschließend in einem Golden Set fallen.