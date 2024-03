Schon in den letzten beiden Jahren traf der DSV im Viertelfinale auf Wiesbaden und setzte sich jeweils durch. Auch diesmal gehen die Volleyballerinnen aus Sachsen als Favorit in die Duelle. Sollte der Einzug ins Halbfinale glücken, könnte es dort zum Duell mit Stuttgart kommen. Doch soweit mag Janiska nicht denken: "Natürlich träumen wir vom Finale, aber es ist noch ein weiter Weg", sagt die 29-Jährige, die kein Fan davon ist, nach "vorn zu preschen".

Nach schwierigen Wintermonaten mit Personalsorgen kann der DSC in der wichtigsten Saisonphase aus dem Vollen schöpfen. Die Trainingswoche vor dem Playoff-Auftakt sei "knackig und intensiv gewesen". "Wir haben viel Energie getankt, damit wir am Samstag fit sind und alle Power auf dem Feld ausleben können." Nach dem Auftakt am Sonntag steht das Rückspiel am 27. März auf dem Plan. Sollte es danach 1:1 stehen, gibt es in Dresden das Entscheidungsspiel.