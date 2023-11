Bildrechte: IMAGO / Nordphoto

Volleyball | Bundesliga VC Bitterfeld-Wolfen bezahlt in Berlin Lehrgeld

5. Spieltag

15. November 2023, 22:58 Uhr

Volleyball-Bundesliga-Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen hat sich Meister Berlin Recycling Volleys am Mittwoch klar geschlagen geben müssen. In der Schmeling-Halle konnte "Biwo" nur in einem Durchgang mithalten.