Duelle zwischen den Volleyballerinen des Dresdner SC und dem VfB Suhl sind stets ein Renner. Vor Kurzem standen sich beide Teams in der Bundesliga gegenüber und lieferten sich einen beherzten Kampf. Am Ende gewannen die Sächsinnen mit 3:2. Am Mittwoch (22. November) werden die Karten neu gemischt, dann stehen sich die Kontrahentinnen ab 18 Uhr in der Dresdner Margon Arena im Viertelfinale des DVV-Pokals gegenüber. Sport im Osten informiert in Ausschnitten im Audiostream (auf mdr.de/sport und in der "SpiO"-App).

