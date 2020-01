In dem aktuellen DIA-Bericht wird auch die Festnahme eines 'Ndrangheta-Mitgliedes in Erfurt Ende Mai vergangenen Jahres erwähnt.

Der Festgenommene soll aus dem italienischen San Luca stammen. Bildrechte: MDR/Axel Hemmerling

Der mutmaßliche Drogenhändler war von Fahndern des Thüringer Landeskriminalamtes im Auftrag der Anit-Mafia-Staatsanwaltschaft Reggio Calabria (Italien) über einem bekannten italienischen Restaurant in der Erfurter Innenstadt festgenommen worden. Der Mann soll in Eisenach gemeldet gewesen sein und zum mächtigen 'Ndrangheta-Clan Pelle-Vottari gehören. Er war in der internationalen Operation "Selfie" ins Visier der Ermittler geraten. Dabei ging es um umfangreiche Drogengeschäfte in Europa. Angehörige dies Pelle-Vottari-Clans leben seit über 25 Jahren in Thüringen und Sachsen. Sie stehen im Verdacht umfangreiche Geldwäschegeschäfte für die Clans zu organisieren.