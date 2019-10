Die Thüringer AfD hat mit einer Kundgebung in Erfurt ihren Landtagswahlkampf offiziell beendet. Nach Angaben der Polizei kamen etwa 1.200 Anhänger und Sympathisanten zu der Kundgebung auf dem Domplatz. Spitzenkandidat Björn Höcke sagte, falls seine Partei in Thüringen in die Regierungsverantwortung komme, werde sie die - so wörtlich - naive Einwanderungspolitik beenden. Er kündigte für diesen Fall eine Abschiebe-Initiative 2020 an.