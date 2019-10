Spitzenkandidat Mike Mohring wurde von seinen Parteifreunden auf der Wahlparty in Erfurt unter Jubel willkommen geheißen. "Dass die demokratische Mitte keine Mehrheit bekommen hat, ist das bittere Ende dieses Wahlabends" - so Mohring an seine Parteimitglieder. Bildrechte: MDR/Ann-Kathrin Canjé