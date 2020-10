Thüringer Bäckerei-Tradition Bäcker Rose in Weimar

Jeden Tag gegen 9 Uhr öffnet sich in der ohnehin schon heißen Backstube zum letzten Mal der Brotbackofen. Irgendwie kann man in diesem Moment verstehen, warum die Pechmarie keine Lust hatte, die Brote von Frau Holle rauszuziehen. Und auch Bäckermeister Thomas Rose weiß: "Zum Bäcker musst du einfach geboren sein, das ist kein Beruf wie jeder andere."

Wenn man in Weimar die Leute nach einer Traditionsbäckerei fragt, fällt der Name Rose fast immer zuerst. Seit 1957 bäckt die Familie in der Klassikerstadt, damals noch am Engelsring. Seit 1964 liegt der Stammsitz in der Buttelstedter Straße. Dieses Haus war ursprünglich schon als Bäckerei errichtet worden. Thomas Rose lernte hier als junger Bäcker seine Frau Melanie kennen, die als Verkäuferin im Bäckerladen arbeitete.