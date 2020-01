Zum Holocaust-Gedenken am 27. Januar hat die Gedenkstätte Buchenwald die Mitglieder der AfD-Fraktion erneut zu unerwünschten Personen erklärt. Das sei der AfD-Fraktion schriftlich mitgeteilt worden, sagte ein Sprecher der Gedenkstätte. An der Bewertung der AfD habe sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Schon damals waren die AfD-Mitglieder zur Gedenkveranstaltung nicht willkommen .

Zur Gedenkveranstaltung für die Holocaust-Opfer sind auch die Landtagsfraktionen eingeladen. 2019 hatte die Gedenkstätte das Hausverbot mit dem Geschichtsbild der AfD und Äußerungen von Fraktionschef Björn Höcke begründet. Höcke hatte unter anderem die Aufarbeitung der NS-Zeit als "dämliche Bewältigungspolitik" bezeichnet.



Der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen, Reinhard Schramm, begrüßte die Entscheidung der Gedenkstätte Buchenwald. Schramm sagte, es sei Menschen, die den Holocaust überlebt hätten, nicht zuzumuten, Leuten gegenüber zu stehen, die die NS-Verbrechen relativierten. Höckes Ansichten hätten sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert. Und die anderen Vertreter der AfD wüssten, wer Höcke sei, so Schramm.



Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz von der sowjetischen Armee befreit. Der Tag ist seit 2005 ein internationaler Gedenktag für die Opfer des Holocaust - so auch in Thüringen. Am Montagnachmittag werden bei der Veranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald Kränze niedergelegt.