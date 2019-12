Zum Kulturpalast Der Kulturpalast Unterwellenborn wurde in den 50er-Jahren für den kulturellen Zeitvertreib der Beschäftigten des ehemaligen Stahl- und Walzwerks "Maxhütte" gebaut. In der Hochzeit fanden in dem neoklassizistischen Gebäude regelmäßig Konzerte und Theateraufführungen statt. Nach der Wende wurde der Kulturpalast an einen privaten Käufer veräußert. Seit 2013 setzt sich der Verein Kulturpalast Unterwellenborn für die kulturelle Wiederbelebung des Kulturhauses ein.