Laut der Untersuchung werde die Gefahr, die von Anzündhilfen wie flüssigen oder festen Grillanzündern ausgeht, bisher unterschätzt. Denn diese basieren auf Kerosin und enthalten langkettige Kohlenwasserstoffe (Alkane), so die Autoren des internationalen Teams aus Irland, China und Indien. Bei der Verbrennung werde besonders viel schwarzer Kohlenstoff freigesetzt, der als extrem umwelt- und klimaschädlich gilt.

"Schwarzer Kohlenstoff ist einer der größten Schadstoffe, der sowohl die Luftqualität negativ beeinflusst als auch den Treibhauseffekt verstärkt und in dieser Wirkung nur von Kohlendioxid übertroffen wird", erläutert die Studienautorin Jurgita Ovadnevaite von der Universität Galway. Allein in Europa existieren laut der Studie rund 70 Millionen Öfen und Kamine, für die diese Anzündhilfen genutzt werden. Diese Zahl könnte durch die steigenden Energiekosten in Zukunft noch weiter anwachsen.